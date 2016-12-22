Полиция произвела контролируемый взрыв на станции метро в Лондоне

Лондонская полиция произвела контролируемый взрыв подозрительного пакета, обнаруженного на станции метро Angel. Об этом сообщает Reuters.

По данным газеты Evening Standard, работники метрополитена сообщили о находке в полиции в 18:30 по местному времени (16:30 мск). Людей эвакуировали со станции и с прилегающей территории. Движение поездов также было остановлено.

Позднее Reuters сообщил, что после взрыва пакета станция Angel возобновила свою работу, движение поездов также было восстановлено.

Полиция Лондона 26 сентября произвела контролируемый взрыв подозрительного пакета возле посольства КНДР в британской столице. Жители нескольких домов в этом районе были эвакуированы.