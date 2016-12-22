Сенатор предложил ограничить рекламу гомеопатии

Рекламу гомеопатических лекарственных средств нужно разрешить только на медицинских и фармацевтических выставках и в специализированных изданиях для медработников. Это предложение содержится в законопроекте, который 4 октября внес в Госдуму член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков.

Также сенатор предложил размещать на упаковках гомеопатических средств предупреждения о том, что эти препараты «не обладают клинически доказанными лечебными свойствами». Хотя у большей части гомеопатии нет серьезных побочных эффектов, их опасность заключается в том, что больные «часто заменяют ими реальное лечение достаточно серьезных заболеваний». Это может привести к негативным последствиям, вплоть до летального исхода, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом гомеопатические средства популярны отчасти потому, что они широко рекламируются на телевидении и в СМИ. С этим и связана необходимость ограничения их рекламы, сообщается в документе.

«Лженаучность» гомеопатии в феврале 2017 года была подтверждена Комиссией РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, напомнил Беляков в пояснительной записке. Он также отметил, что ряд иностранных государств уже начал активную борьбу против использования таких препаратов в государственных программах, которые получают финансирование из бюджета.

В настоящее время реклама гомеопатии в России не ограничена законодательно. Закон ограничивает рекламу лекарственных средств, отпускаемых по рецептам. Их можно рекламировать только на фармацевтических мероприятиях и в специализированных печатных изданиях.