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В мэрии Москвы опровергли информацию о минировании
Общество, 18:17
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В мэрии Москвы опровергли информацию о минировании

Пресс-секретарь мэрии Москвы Гульнара Пенькова опровергла РБК информацию о поступившем звонке о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании столичного правительства на Тверской улице.

«Звонок действительно был, но он не был связан с угрозой взрыва. Посчитали возможным его интерпретировать как повод для минимальной проверки правоохранительными органами. Все работало в штатном режиме, в эвакуации необходимости не было. Всю необходимую работу в подобных случаях правоохранительные органы провели», — сказала РБК Пенькова.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что сотрудники спецслужб начали проверку после анонимного звонка о минировании здания мэрии Москвы. «Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва по адресу: Тверская улица, дом 13, где находится правительство Москвы. Здание проверяется кинологами», — рассказал собеседник агентства.

С 10 сентября по России прокатилась волна анонимных звонков о минировании торговых центров, школ, гостиниц, вокзалов и административных зданий. Из более чем 100 российских городов было эвакуировано более 500 тыс. человек. Источник РБК в МВД оценил нанесенный ущерб от телефонных террористов в 300 млн руб. ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте).

Теги: мэрия Москвы , минирование , телефонный тероризм
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