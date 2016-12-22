Минкультуры обвинили в обмане при разрешении проката «Матильды»

Глава общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло обвинил ведомство в обмане при выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом Пожигайло сообщил РБК.

«К сожалению, Министерство просто обмануло нас, и прокатное удостоверение было выдано, когда все были на каникулах в августе. На мой вопрос, почему было сделано так, господин Аристархов [первый замминистра культуры] заявил, что министерство не считает важным советоваться с нами», — сказал Пожигайло. По его мнению, прокат фильма «Матильда» «стоило бы перенести на год, за пределы столетия революции, чтобы снизить градус напряжения».

Пожигайло также заявил, что видел «Матильду» еще в июне, добавив, что «к сожалению, сегодня придется еще раз посмотреть» (на 4 октября намечен показ картины в общественном совете при Минкультуры).

«В этом фильме вся претензия к деталям и к ролику, его намерено сделали провокационным», — отметил глава совета.

Комментируя слова замминистра культуры Александра Журавского о том, что совет при Минкультуры «не может подменять собой ведомство», Пожигайло заявил об «абсолютно рабочих отношения с министерством».

«Конечно, министерство культуры устраивает лояльная позиция общественного совета, чтобы он давал рекомендации, тем самым, выполняя функцию бесплатного субъекта Минкульта. Я не согласен с Журавским, что у нас сейчас серьезные проблемы в отношениях, по-моему, они наоборот рабочие. Я считаю, что Общественный совет самый эффективный, потому что всех остальных на слуху нет», — считает Пожигайло.

Картина «Матильда» рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Премьера ленты в России запланирована на 23 октября, ее покажут в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.