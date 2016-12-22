Синоптики назвали маловероятным усиление ветра в Москве до 15 м/с

Дежурный метеоцентра «Фобос» Олег Прокофьев прокомментировал РБК информацию об усилении ветра в Москве до 12-17 м/с.

«Наш текущий прогноз на сегодня — это 5-10 м/с, но при этом это будет порывистый ветер», — отметил собеседник РБК. Прокофьев добавил, что порывы ветра со скоростью до 15 м/с маловероятны.

Ранее пресс-служба столичного метеобюро сообщила, что 4 октября в Московском регионе ожидается усиление южного ветра до 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Синоптики прогнозировали, что в Москву и область придет теплый атмосферный фронт атлантического циклона.

Воздух в столице прогреется до 7 — 9 градусов, в Подмосковье — до 5 — 9 градусов. Во второй половине дня метеорологи прогнозировали дожди при сплошной облачности.

«Интерфакс» со ссылкой на Росгидромет сообщал, что до конца недели в Москве может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В октябре она составляет 59 мм. В частности сообщалось, что в среду, 4 октября, должно выпасть до 4 мм осадков, 5 октября — до 7 мм, 6 октября — до 9 мм.