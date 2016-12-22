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Бывший банкир Гительсон заочно арестован
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Бывший банкир Гительсон заочно арестован
Общество, 16:15
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Бывший банкир Гительсон заочно арестован

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал объявленного в международный розыск бывшего владельца ООО «Банк ВЕФК» (в настоящее время банк «Петровский») Александра Гительсона. Он подозревается в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), передает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу петербургского суда.

​Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому. По данным пресс-службы городского суда Петербурга, следствие направило это ходатайство в суд 4 октября.

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск после того, как не пришел на допросы в июле 2017 года. В Следственном комитете России по Санкт-Петербургу планировали допросить его по подозрению в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствие считает, что в 2007–2008 годах Гительсон, возглавлявший тогда совет директоров банка ВЕФК, с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым похитил из финансовой организации более 20 млрд руб. Деньги под видом кредитов были предоставлены подконтрольным Гительсону компаниям.

Кроме того, Гительсон, являвшийся главой совета директоров Инкасбанка (входил в группу банков «ВЕФК»), в 2015 году был приговорен к лишению свободы на три года и оштрафован на 500 тыс. руб. В 2007 и 2008 годах он вывел через подконтрольные организации на свои счета не менее 2 млрд руб. Гительсон отбыл наказание и освободился из колонии под Петербургом в мае 2017 года.

По данным РБК Петербург, бывший глава ВЕФК находится в Австрии. В июле 2017 года Федеральное министерство юстиции Австрии разрешило привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество. Однако, по данным «Фонтанки», Гительсон обжаловал это решение в Верховном суде Австрии.

Теги: Санкт-Петербург , Александр Гительсон , банк ВЭФК , банк «Петровский»
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