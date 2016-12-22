Познер пояснил свои претензии к премии ТЭФИ

Бывший глава учредившего премию ТЭФИ фонда «Академия российского телевидения» журналист Владимир Познер объяснил РБК причины его недовольства премией. 4 октября телеведущий опубликовал обращение к организующему ТЭФИ Комитету индустриальных телевизионных премий.

«Письмо было написано задолго до события, но я считал неправильным и неэтичным публиковать его до вручения наград. Вопрос не в том, кто получил награду, вопрос в самой организации и структуре ТЭФИ, которые, по моему убеждению, лишены демократического основания», — рассказал РБК Владимир Познер.

В своем обращении, опубликованном 4 октября, Познер говорил о том, что финалистов премии теперь определяет специально назначенное жюри, а победителей выбирают только 14 человек, «назначенные руководством» комитета. Процедура, по мнению телеведущего, стала менее демократичной.

По мнению Познера, когда ТЭФИ проводил фонд «Академия российского телевидения», в выборе финалистов, а также в выборе победителей принимали участие все члены академии. «Демократичным образом» избирался и президент фонда, отметил телеведущий.

ТЭФИ за 2017 год вручили 3 октября.

Премия ТЭФИ была учреждена в 1994 году фондом «Академия российского телевидения», президентом которого был Познер. В 2013 году был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который стал проводить ТЭФИ вместо «Академии российского телевидения».