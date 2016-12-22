Путин допустил продление соглашения ОПЕК до конца 2018 года

Президент Владимир Путин допустил возможность продления действия соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи нефти «минимум до конца 2018 года». Об этом российский лидер заявил выступая на Российской энергетической неделе в Москве, передает корреспондент РБК. Срок действующего на данный момент соглашения заканчивается в марте 2018 года.

Путин уточнил, что нужно будет смотреть по ситуации на конец марта. Решение о продлении соглашения будет зависеть от ситуации на рынке.

«Когда мы договаривались, кто и в какие сроки должен сокращать, это была непростая работа. Мы и наши партнеры смогли пойти на компромисс в этом вопросе. У нас есть положительный опыт, на который мы будем опираться», — сказал президент.

«То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике», — добавил президент.

ОПЕК и другие страны, которые не входят в организацию, заключили в ноябре 2016 года действующее соглашение о сокращении нефтедобычи. Они договорились вывести с рынка в общей сложности 1,8 млн барр./сутки, из которых 300 тыс. барр. приходится на долю России.

По мнению главы Минэнерго Александра Новака, сделка по сокращению добычи (ОПЕК+) принесла в бюджет России дополнительные доходы (от 700 млрд до 1 трлн руб.) от повышения цен на ресурс. Он отметил, что спрос на нефть в мире в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 1,4 млн барр.