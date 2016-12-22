Более 40% россиян заявили об утрате уважения профессии учителя в обществе

Около 42% россиян считают, что учителя утрачивают уважение в обществе. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Противоположной точки зрения придерживаются 20% респондентов.

«Положение учителей в обществе россияне сегодня оценивают в среднем на 2,86 балла из пяти возможных», — отмечается в сообщении ВЦИОМ. В 2014 году этот показатель составил 2,91 балла.

Исследователи также отмечают снижение оценки доходности профессии учителя: в 2013 году было зафиксировано пиковое значение — 2,77 балла, а сейчас россияне оценили этот критерий в 2,3 балла. «Желанность профессии для детей оценивается выше — 2,86 балла, что, однако, ниже показателя 2014 года (3,14)», — говорится в сообщении.

Кроме того, 30% респондентов отметили, что учитель в первую очередь должен проявлять доброжелательность, еще 26% отметили, что он должен любить детей. Главным качеством школьного преподавателя опрошенные также назвали терпение (13%). В то же время, по мнению участников опроса, учитель должен быть компетентным специалистом (28%), образованным человеком (16%) и хорошим психологом (13%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 20–12 сентября. В нем приняли участие 1200 россиян старше 18 лет.

В августе исследователи Высшей школы экономики и Левада-центра провели опрос, который показал, что по итогам 2016 года число довольных своей работой учителей сократилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом — доля удовлетворенных своей работой педагогов уменьшилась с 42 до 22%.

При этом число довольных работой учителей сократилось по сравнению с 2012 годом, когда президент Владимир Путин принял майские указы, предписывавшие увеличить зарплаты педагогов. Эксперты выяснили, что доля недовольных зарплатой педагогов возросло с 28 до 34%. Половина учителей в среднем получают на основном месте работы менее 20 тыс. руб. в месяц, 25% — в пределах 20–27 тыс., а еще 25% — более 27 тыс. руб.