Репертуар в «Синема Парке» и «Формуле кино» определит француз

Владелец сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Александр Мамут назначил француза Жан-Марка Кентона директором по репертуарной стратегии этих кинотеатров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу объединенной сети кинотеатров.

На новой должности Кентон займется формированием репертуарной политики «с использованием европейского опыта и принципов гибкого программирования», которые удовлетворяют вкусам и интересам широкой аудитории, уточняется в сообщении.

Ранее 42-летний Кентон управлял кинотеатрами во Франции. Последние три года он был исполнительным директором мультиплекса Les Cinémas Gaumont Pathé (основан французскими киностудиями Pathe и Gaumont). В 2013–2015 годах он возглавлял два французских кинотеатра Pathe, а с 2016 года — флагман этой сети — парижский кинотеатр Pathe Beaugrenelle. Кроме того, Кентон возглавлял факультет кинопоказа и кинопроката в национальной французской киношколе La Fémis. Также он шесть лет был исполнительным директором киносети Les Ecrans de Paris в Париже, основное направление которой — показ авторского и фестивального кино.

Генеральный директор «Невафильма» Олег Березин заявил «Ъ», что оценивает данное назначение положительно. По его словам, кинотеатры теряют зрителей в том числе из-за их недовольства репертуаром. Березин отметил, что взгляд с «такой кинематографической, как Франция», стороны будет очень полезен отрасли. «Нужны нестандартные решения поперек рынка. Нормальная русская привычка приглашать варягов», — подчеркнул он.

По данным на май 2017 года, сеть «Синема Парк» и «Формула кино» состоит из 75 кинотеатров в 28 российских городах. В общей сложности кинооператор имеет 624 зала — почти каждый седьмой кинозал в России. Компания со ссылкой на данные Rentrak сообщает, что доля выручки сети на российском рынке — более 20%.

В апреле Александр Мамут купил у ретейлера A1 вторую по величине сеть кинотеатров в России «Формула кино». В конце марта компания A&NN Investments Ltd, принадлежащая Мамуту, приобрела «Синема Парк».

В декабре 2016 года Мамут заключил соглашение с мэрией Москвы на управление до 2036 года кинотеатром «Художественный» на Арбатской площади. Он обязался реконструировать старейший кинотеатр в городе.