Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,15 57,63 EUR Нал. 68,41 67,77 USD Бирж. 57,79 -0,11 EUR Бирж. 67,93 -0,13 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4285,92 -27,75 ММВБ 2072,05 -0,23% РТС 1129,52 -0,03% Brent 55,56 -0,29% DJIA 22641,67 +0,37% Nasdaq 6531,71 +0,23% FTSE 7463,03 -0,07%
Репертуар в «Синема Парке» и «Формуле кино» определит француз
Лента новостей
Сколько должно стоить теплоснабжение и почему 11:51, Партнерский материал В «Аэрофлоте» решили приостановить финансирование «ВИМ-Авиа» 11:44, Бизнес Экологи заявили о загрязнении воздуха выше нормы у детских садов в Москве 11:37, Политика «Приступы отчаяния будут»: фрилансеры об особенностях удаленной работы 11:30, Спецпроект РБК PINK На Восточном начались комплексные испытания стартового комплекса 11:24, Технологии и медиа Репертуар в «Синема Парке» и «Формуле кино» определит француз 11:23, Технологии и медиа Минобороны обнародовало видео удара по командирам «Джабхат ан-Нусры» 11:16, Политика Греция решила выдать США обвиняемого в махинациях с биткоинами россиянина 11:15, Общество «Яндекс» назвал российский город с самыми «кривыми» улицами 11:12, Общество «Реал» предложит €200 млн за футболиста сборной Англии 11:06, Спорт Кто такие «молодые пожилые» 11:03, Партнерский материал Разработчик ПО для банкоматов подал на Сбербанк в суд в США 11:02, Бизнес Мадуро заявил о возможной отсрочке выплат России по кредиту в $4 млрд 10:55, Экономика Путин вместе с космонавтами посмотрел фильм «Салют-7» 10:54, Общество Ткачев заявил о возможности России стать мировой аграрной державой 10:44, Экономика Познер призвал организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки 10:24, Общество Минкультуры сочло дело «Седьмой студии» вопросом несовершенства человека 10:12, Общество Синоптики рассказали про самую холодную ночь с начала осени в Москве 10:04, Общество Собянин поделился с кандидатами в губернаторы опытом борьбы с пробками 10:00, Политика В Хабаровске под суд пойдут «снявшие порчу» с пенсионерок на 2 млн руб. 09:52, Общество Солист иркутской филармонии умер за роялем во время концерта 09:41, Общество В Роскомнадзоре заявили о планах сократить реестр запрещенных сайтов 09:06, Технологии и медиа В Минобороны заявили о ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры» в Сирии 08:58, Политика Фонд Ахмата Кадырова поможет беженцам Мьянмы 08:56, Политика Центробанк отозвал лицензию у Международного фондового банка 08:49, Финансы Reuters сообщил о вылете подруги стрелка из Лас-Вегаса с Филиппин в США 08:21, Общество СМИ опубликовали фото из номера стрелка из Лас-Вегаса 07:28, Общество В Москве на продажу выставлено рекордное количество нового жилья 07:00, Бизнес
Репертуар в «Синема Парке» и «Формуле кино» определит француз
Технологии и медиа, 11:23
0
Репертуар в «Синема Парке» и «Формуле кино» определит француз

Владелец сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Александр Мамут назначил француза Жан-Марка Кентона директором по репертуарной стратегии этих кинотеатров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу объединенной сети кинотеатров.

На новой должности Кентон займется формированием репертуарной политики «с использованием европейского опыта и принципов гибкого программирования», которые удовлетворяют вкусам и интересам широкой аудитории, уточняется в сообщении.

Ранее 42-летний Кентон управлял кинотеатрами во Франции. Последние три года он был исполнительным директором мультиплекса Les Cinémas Gaumont Pathé (основан французскими киностудиями Pathe и Gaumont). В 2013–2015 годах он возглавлял два французских кинотеатра Pathe, а с 2016 года — флагман этой сети — парижский кинотеатр Pathe Beaugrenelle. Кроме того, Кентон возглавлял факультет кинопоказа и кинопроката в национальной французской киношколе La Fémis. Также он шесть лет был исполнительным директором киносети Les Ecrans de Paris в Париже, основное направление которой — показ авторского и фестивального кино.

Генеральный директор «Невафильма» Олег Березин заявил «Ъ», что оценивает данное назначение положительно. По его словам, кинотеатры теряют зрителей в том числе из-за их недовольства репертуаром. Березин отметил, что взгляд с «такой кинематографической, как Франция», стороны будет очень полезен отрасли. «Нужны нестандартные решения поперек рынка. Нормальная русская привычка приглашать варягов», — подчеркнул он.

По данным на май 2017 года, сеть «Синема Парк» и «Формула кино» состоит из 75 кинотеатров в 28 российских городах. В общей сложности кинооператор имеет 624 зала — почти каждый седьмой кинозал в России. Компания со ссылкой на данные Rentrak сообщает, что доля выручки сети на российском рынке — более 20%.

В апреле Александр Мамут купил у ретейлера A1 вторую по величине сеть кинотеатров в России «Формула кино». В конце марта компания A&NN Investments Ltd, принадлежащая Мамуту, приобрела «Синема Парк».

В декабре 2016 года Мамут заключил соглашение с мэрией Москвы на управление до 2036 года кинотеатром «Художественный» на Арбатской площади. Он обязался реконструировать старейший кинотеатр в городе.

Теги: Александр Мамут , «Синема Парк» , «Формула кино» , Жан-Марк Кентон
Главное
Экологи заявили о загрязнении воздуха выше нормы у детских садов в Москве Политика
Материалы по теме
СМИ сообщили о покупке Мамутом крупнейшей сети кинотеатров в России Бизнес
Александр Мамут купил за неделю две крупнейшие сети кинотеатров в России Бизнес
ФАС обязала кинотеатры Мамута согласовывать повышение цен в двух городах Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку