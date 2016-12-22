Синоптики рассказали про самую холодную ночь с начала осени в Москве
Общество, 10:04
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Синоптики рассказали про самую холодную ночь с начала осени в Москве
В Москве в ночь на 4 октября зафиксирована самая низкая температура с начала осени — плюс 2,3 градуса. Об этом РБК рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Он добавил, что на смену высокого давления придет теплый фронт — усилится ветер, также будет небольшой дождь. «В среду и четверг температура повысится до плюс 6–11 градусов, ночью будет плюс 5–7 градусов», — отметил Цыганков.
Согласно прогнозу Росгидрометцентра, в пятницу и в субботу, 6 и 7 октября, в столице также ожидается дождь, температура воздуха составит плюс 6–11 градусов.
Первые заморозки в Подмосковье были зафиксированы в ночь на 23 сентября. Температура воздуха в поселке Черусти на востоке области опустилась до минус 0,6 градуса.