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В Хабаровске под суд пойдут «снявшие порчу» с пенсионерок на 2 млн руб.
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В Хабаровске под суд пойдут «снявшие порчу» с пенсионерок на 2 млн руб.
Общество, 09:52
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В Хабаровске под суд пойдут «снявшие порчу» с пенсионерок на 2 млн руб.

В Хабаровске направили в суд уголовное дело по факту мошенничества против двух женщин, которые под предлогом снятия порчи похитили у пенсионерок более 2 млн руб. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

По версии следствия, 43-летняя местная жительница совместно с 31-летней сообщницей​ высматривала на улицах Хабаровска одиноких пенсионерок. Одна из них подходила к женщинам, представлялась известной целительницей и убеждала, что они испытают проблемы со здоровьем из-за порчи.

В это время к ним подходила ее сообщница, которая якобы случайно проходила мимо. «Она благодарила ворожею за излечение ребенка и всячески хвалила ее способности», — говорится в сообщении. Пожилые женщины верили и приносили для оплаты ритуала крупные суммы денег и ювелирные украшения. После «завершения обряда» мошенницы обычно просили «отсчитать 13 окон от угла соседнего здания», этого времени им хватало, чтобы скрыться.

К примеру, в октябре 2016 года обвиняемые похитили у 89-летней пенсионерки около 900 тыс. руб. Потерпевшая вынесла гадалке деньги, которые откладывала на операцию, а также ювелирные украшения.

Женщин задержали с поличным, после того как они обманом похитили у одной из жительниц Хабаровска 80 тыс. руб., говорится в сообщении. Следствие установило, что лжецелительница причастна к восьми преступлениям, пять из них она совершила совместно с сообщницей. ​Обвиняемые свою вину признали и частично компенсировали потерпевшим ущерб.

Теги: Хабаровск , пенсионерки , порча
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