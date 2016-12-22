Reuters сообщил о вылете подруги стрелка из Лас-Вегаса с Филиппин в США

Подруга Стивена Пэддока, который расстрелял 58 человек во время концерта в Лас-Вегасе, возвращается в США с Филиппин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в аэропорту Манилы.

Она покинула Филиппины во вторник вечером, 3 октября, уточнили собеседники агентства. Они отметили, что в стране она находилась с сентября. Власти США заявили, что Дэнли является «лицом, представляющим интерес» для следствия, пишет Reuters. «Ее поездка в США согласована с ФБР. Дэнли покинула Филиппины без сопровождения, однако по прибытию в США ее встретят ФБР», — рассказал агентству источник.

С 62-летней Мэрилу Дэнли стрелок проживал в купленном в 2015 году доме в Меските. Она была зарегистрирована в том же отеле, откуда он открыл стрельбу по людям. Американские власти ее в соучастии в нападении не подозревают.

Стивен Пэддок открыл огонь по толпе в Лас-Вегасе 2 октября. В результате случившегося погибли 59 человек включая самого стрелка, еще свыше 500 получили ранения. Пэддок стрелял из окна номера отеля Mandalay Bay, номер расположен на 32-ом этаже. По информации полиции, он стрелял на протяжении 11 минут. Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в номер Пэддока, он уже был мертв. По их словам, стрелок совершил суицид.