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В Таиланде арестовали россиянина по подозрению в продаже наркотиков
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В Таиланде арестовали россиянина по подозрению в продаже наркотиков
Общество, 06:54
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В Таиланде арестовали россиянина по подозрению в продаже наркотиков

В Таиланде в городе Паттайя был арестован российский турист по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщает газета The Nation со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается в сообщении, арестованным является 35-летний Донат Геворгизинов. В его квартире в центре Паттайи во время обыска были найдены и изъяты 1,25 г кристаллического метамфетамина и 1,46 кг марихуаны.

Полиция пришла к нему с обыском по жалобе на то, что русский устраивал громкие вечеринки в своей комнате и возможно продавал наркотики. Кроме того, полицейские нашли визу россиянина, которая истекла 576 дней назад.

Теги: Таиланд , Наркопреступления , Турист
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