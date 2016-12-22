В Таиланде арестовали россиянина по подозрению в продаже наркотиков

В Таиланде в городе Паттайя был арестован российский турист по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщает газета The Nation со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается в сообщении, арестованным является 35-летний Донат Геворгизинов. В его квартире в центре Паттайи во время обыска были найдены и изъяты 1,25 г кристаллического метамфетамина и 1,46 кг марихуаны.

Полиция пришла к нему с обыском по жалобе на то, что русский устраивал громкие вечеринки в своей комнате и возможно продавал наркотики. Кроме того, полицейские нашли визу россиянина, которая истекла 576 дней назад.