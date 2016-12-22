Yahoo рассказала о 3 млрд взломанных аккаунтов хакерами в 2013 году

Американская компания Yahoo заявила, что в 2013 году хакеры взломали 3 млрд аккаунтов пользователей. Об этом сообщает Reutets со ссылкой на юристов компании.



По их словам, новое раскрытие информации может увеличить количество исков от акционеров и пользователей к Yahoo. Всего было подано 41 исковое заявление к компании после массивной кибератаки.

В декабре 2016 году Yahoo заявляла, что массивная хакерская атака коснулась 1 млрд аккаунтов. Сейчас компания со ссылкой на новые данные утверждает, что она коснулась всех пользователей поисковой системы. Согласно расследованию Yahoo, хакеры не похищали текстовые пароли, данные о банковских картах или о банковских счетах.

Летом компанию Yahoo купила телекоммуникационная компания Verizon. Из-за хакерской атаки 2013 года сумма сделки была уменьшена на $350 млн и составила $4,48 млрд. По соглашению обоих компаний, Yahoo разделит с Verizon ответственность за претензии пользователей в связи с массивной утечкой личных данных после кибератаки.



В 2013 году хакеры получили данные пользователей поисковой системы, в том числе электронные почты, пароли и даты рождения. Факт атаки Yahoo признала в декабре 2016 года.