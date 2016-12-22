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Глава Каталонии назвал объявление независимости вопросом нескольких дней
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Глава Каталонии назвал объявление независимости вопросом нескольких дней
Каталония хочет независимости, 02:58
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Глава Каталонии назвал объявление независимости вопросом нескольких дней

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион объявит независимость от Испании в течение нескольких дней. Об этом он заявил в интервью Би-Би-Си.

По его словам, каталонское правительство «начнет действовать в конце это недели или в начале следующей».

Отвечая на вопрос, что он будет делать, если испанское правительство вмешается и возьмет под контроль каталонское, Пучдемон сказал, что «это будет ошибкой, которая все изменит».

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Во вторник, 3 октября, король Испании Филипп VI, выступая с обращением к нации, заявил, что каталонские власти, проведя референдум, поставили себя за рамки закона и демократии и создали угрозу для экономики региона. Испанский король добавил, что каталонские власти пытаются расколоть страну, и отметил, что Мадрид несет ответственность за «установление конституционного порядка».

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о вопросе независимости региона. Во время голосования проходили столкновения с полицией, которая не пускала каталонцев на избирательные участки. В результате пострадали более 700 человек.

По предварительным подсчетам каталонских властей, 90% принявших участие в плебисците, проголосовали за независимость региона, 7,8% — против, а 2,2% бюллетеней были повреждены или незаполнены.В понедельник, 2 октября, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что Каталония объявит о своей независимости в течение 24 часов после публикации окончательных результатов референдума.

Официальный Мадрид итогов голосования не признает. Как заявил испанский премьер-министр Мариано Рахой, референдум о независимости Каталонии был «провальным». По его данным, большинство жителей региона плебисцит проигнорировали. По данным каталонский властей, в голосовании о судьбе региона приняли участие 50% каталонцев.

Теги: Каталония , Независимость , Референдум
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