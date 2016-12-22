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МИД Украины потребовал от России отменить призыв в армию в Крыму
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МИД Украины потребовал от России отменить призыв в армию в Крыму
Украинский кризис, 00:27
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МИД Украины потребовал от России отменить призыв в армию в Крыму

Министерство иностранных дел Украины потребовало Россию отменить призыв в армию в Крыму и Севастополе. Об этом сообщается на официальном сайте украинского МИД.

В Киеве подчеркнули, что в декабре 2016 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой «подтвердила факт незаконной оккупации» Крыма Россией и призвала Москву выполнять свои обязательства в рамках международного права.

Министерство иностранных дел Украины напомнило, что согласно международному гуманитарному праву, « государство-оккупант» не может «принуждать лиц, находящихся под защитой» служить в ее армии, а также ему запрещается вести пропаганду добровольного вступления в вооруженные силы. Украинский МИД утверждает, что в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека от 25 сентября есть информация о том, что российские власти «преследуют» крымчан, которые отказываются служить в армии. В этой связи министерство иностранных дел заявило, что Москва «грубо нарушает» свои международные обязательства.

«МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, обеспечить неукоснительное соблюдение ею своих международных обязательств как государства-оккупанта, а также в полной мере выполнить резолюции Генеральной ассамблеи ООН», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе от 25 сентября обвинило Россию в нарушении права человека и международных норм в Крыму, который Организация Объединенных Наций считает оккупированной территорией. В документе сказано, что на полуострове были «зафиксированы серьезные нарушения прав человека», в том числе произвольные аресты, задержания, исчезновение людей, жестокое обращение, пытки и «внесудебная казнь».

В управлении ООН отмечали, что в Крыму в 2014 году украинское законодательство было заменено на российское. Данное действие в организации назвали нарушением международного и гуманитарного права, которое предписывает «уважать существующее законодательство оккупированной территории». Изменение коснулось и антиэкстремистского законодательства. По мнению управления верховного комиссара, в результате больше всех пострадали противники референдума в Крыму, а именно журналисты, блогеры, активисты и сторонники организации «Меджлис крымско-татарского народа», которая была запрещена в России в 2016 году.

Теги: Украина , Крым , Армия , призыв в армию
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