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В Казахстане пропал санитарный самолет Ан-28
Общество, 17:23
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В Казахстане пропал санитарный самолет Ан-28

В Казахстане, близ Алма-Аты, пропал самолет санавиации Ан-28. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

На борту самолета, по данным ведомства, находились пять человек. Он принадлежал авиакомпании East Wing и выполнял рейс Алма-Ата — Шымкент. Он исчез с экранов радаров в 18:47 по местному времени (15:47 мск) в 28 км от Алма-Аты. Спасатели ведут его поиск.

Позднее стало известно, что самолет был обнаружен разбившимся возле Алма-Аты. Пожарные тушат обломки самолета.

Самолеты Ан-28 эксплуатируются с начала 1970-х годов. Они были разработаны на базе легкого самолета Ан-14.

В Казахстане 1 сентября в Актюбинской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На его борту находились четыре человека, в результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Казахстан , Ан-28
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