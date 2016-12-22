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Минюст потребовал закрыть тренинговую организацию «Зеора»
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Минюст потребовал закрыть тренинговую организацию «Зеора»
Общество, 16:27
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Минюст потребовал закрыть тренинговую организацию «Зеора»

Министерство юстиции обратилось в Невский районный суд Петербурга с требованием ликвидировать тренинговую организацию «Зеора», клиентка которой совершила суицид. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Отмечается, что иск был подан еще 18 сентября. В суде «Фонтанке» подтвердили, что Минюст требует ликвидировать компанию и исключить ее из Единого реестра юридических лиц.

Минюст в своем иске указывает, что «Зеора» нарушила ч. 2 ст. 14 ФЗ-7 «О некоммерческих организациях» (нарушение исполнения требования учредительных документов).

2 октября Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест соучредителей «Зеоры» Ольгу и Виктора Маркеловых.

1 октября в Петербурге задержали более 100 человек по делу «Зеоры». Все они на момент задержания находились в бизнес-центре «XIX век», где проходили трехдневный тренинг у Виктора Маркелова. Среди задержанных были супруги Маркеловы. По версии следствия, они «вступили в преступный сговор на создание и руководство общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью».

НКО «Зеора» была основана в Петербурге в апреле 2012 года. Летом 2014 года участница тренингов организации покончила с собой. Следователи считают, что суицид мог быть связан с тренинговой программой «Зеоры».
 

Теги: Санкт-Петербург , Минюст РФ , «Зеора»
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