Двое подследственных в СИЗО Барнаула зашили себе рты

В СИЗО в Барнауле пятеро подследственных объявили голодовку, двое из них зашили себе рты. Подследственные жалуются на нарушение конституционных прав в изоляторе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Алтайскому краю.

Отказавшиеся от еды находятся под наблюдением медработников, они в удовлетворительном состоянии, сообщил представитель управления ФСИН.

По данным ведомства, голодовка была объявлена 25 сентября. Из числа объявивших голодовку двое еще в августе непродолжительное время отказывались от пищи.

Причиной акции участники называют нарушение их конституционных прав следственными органами. Они считают, что региональная прокуратура не принимает мер.

В пресс-службе УФСИН уточнили, что участники голодовки не жалуются на условия содержания в СИЗО. «На оперативную обстановку в СИЗО отказ от приема пищи не влияет, обстановка стабильная», — отметил собеседник агентства.

Материалы по факту отказа от пищи и членовредительства были направлены в прокуратуру по Алтайскому краю.

Мать одного из участников голодовки Татьяна Николаева заявила «Интерфаксу», что голодовка в этом СИЗО проводится уже второй раз — в августе девять человек отказывались от пищи из-за нарушения их прав во время следствия и рассмотрения уголовных дел в суде. Она добавила, что тогда представители аппарата омбудсмена по правам человека в Алтайском крае пообещали голодающим начать проверки по их делам, после чего они прекратили голодовку. Но прокуратура не отреагировала.

Николаева уточнила, что подсудимые протестуют в том числе против нарушений неправомерного продления срока заключения под стражей. Они находятся под арестом с сентября 2015 года. По ее словам, рты себе зашили четверо подсудимых.

В начале августа к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае обратилась местная жительница, сообщает «Интерфакс». Она заявила, что ее сын и еще восемь человек, которые находятся под арестом в СИЗО №1 Барнаула, объявили голодовку из-за несогласия с предъявленными им обвинениями. В пресс-центре регионального управления ФСИН подтвердили поступление в ведомство заявлений об отказе от приема пищи от двух человек. Заявления были датированы 9 августа. Однако информацию, что голодовку проводят девять человек, УФСИН не подтвердило.

По данным алтайского телеканала «Катунь 24», который ссылается на пресс-службу краевого УФСИН, двое заключенных в СИЗО №1 Барнаула объявляли голодовку с 9 августа из-за несогласия с материалами уголовного дела против них. С 15 августа они подали заявления об отказе от голодовки и начали принимать еду.

В пресс-службе УФСИН опровергли информацию, которая появилась в СМИ, что заключенный под стражу зашил себе рот.

Адвокат одного из арестованных Анастасия Бучнева заявила 15 августа в интервью «Вести Алтай», что в голодовке участвуют до десяти человек, а один из них зашил себе рот и общается со своим адвокатом с помощью записок.