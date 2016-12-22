Глава ГИБДД назвал Москву самым безопасным городом в России

Москва «фактически» самый безопасный в стране город для пешеходов. Об этом глава ГИБДД России Михаил Черников заявил журналистам, передает «РИА Новости».

«Сегодня это самый безопасный фактически в стране город, потому что уровень аварийности с участием пешеходов минимизирован», — пояснил Черников. Он добавил, что в городах важно организовывать «правильные переходы», по которым переходить дорогу пешеходу «комфортно».

«Умышленно пешеход для того, чтобы ему перейти дорогу, побежит на красный сигнал светофора — это редкий случай», — отметил глава ГИБДД. Черников добавил, что чаще всего правила нарушают те пешеходы, которые проявляют невнимательность, отвлекаются на разговоры по телефону и прослушивание музыки на ходу.

Ранее председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявил, что большинство смертельных для пешеходов ДТП произошло на «зебре» в 2016 году. Соколов при этом уточнял, что по вине пешеходов случается лишь 12% аварий.