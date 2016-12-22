ЕСПЧ присудил компенсацию «Новой» за статью о затонувшей подлодке «Курск»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе «Новой газеты» и ​журналиста Елены Милашиной о нарушении свободы слова российскими судами из-за статей о затонувшей подлодке «Курск». Россия обязана выплатить изданию и Милашиной €5,5 тыс., об этом говорится в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

В ходе рассмотрения дела суд проанализировал ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения) и заключил, что она была нарушена. Речь идет о двух статьях «Новой газеты» о гибели атомной подводной лодки «Курск» 12 августа 2000 года.

«Мы 11 лет ждали решения ЕСПЧ и единственный вопрос был в том, не забыли ли про нас. Нынешнее решение было очевидным, ведь мы в своей публикации процитировали родственников погибших подводников. Мы просто пересказываем о давлении на них, на адвокатов, а потом и на газету. Все это давление было срежиссированной кампанией, чтобы не дать рассказать об этом», — рассказала РБК журналистка «Новой газеты» Елена Милашина.

Как подчеркнула в разговоре с РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова, решение ЕСПЧ — только «первый шаг». «Это важное решение. Это правильное единственно возможное решение, хотя по самой важной жалобе еще нет решения. Это только первый шаг. И важно не забывать о том, что случилось, и не умолчать. К сожалению, сейчас эта тема практически исчезла», — сказала Прусенкова.

Более 12 лет назад представители Минобороны и Главной военной прокуратуры подали иск в Басманный суд Москвы о том, что ряд утверждений, содержавшихся в статье Милашиной о затонувшей подлодке «Курск», оскорбляют их честь, достоинство и деловую репутацию. Суд удовлетворил требования опровергнуть сведения, «порочащие деловую репутацию» заявителей. В материалах «Новой газеты» была опубликована информация о том, что родственники погибших подводников обратились с жалобой в ЕСПЧ, так как в России не смогли добиться возбуждения уголовного дела по факту гибели 118 членов экипажа подлодки.

Кроме того, в своей жалобе родственники погибших требовали признать, что Российское государство нарушило право на жизнь их близких, так как не смогло «организовать эффективную спасательную операцию» еще 23 подводников в девятом отсеке «Курска», проживших после трагедии на судне несколько суток.

Взрыв на борту «Курска» произошел в ходе учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Спасательная операция длилась десять​ дней, однако она прошла безрезультатно. Согласно официальной версии, авария произошла из-за взрыва торпеды и начавшегося после этого пожара, спровоцировавшего дальнейшую детонацию других торпед.