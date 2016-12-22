В СИЗО «Бутырка» подтвердили смерть заключенного
Общество, 12:44
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В СИЗО «Бутырка» подтвердили смерть заключенного
В московском СИЗО №2 «Бутырка» сообщили о смерти заключенного, по факту его смерти проводится служебная проверка. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
«28 сентября в 19:45 в психиатрической больнице при СИЗО №2 бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть заключенного 1990 года рождения. Предварительный диагноз — острая сердечная недостаточность. [Скончавшийся] был ранее судим», — пояснил Цыганков.
Ранее о том, что на территории психиатрического корпуса следственного изолятора было найдено тело заключенного, сообщало агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как пояснял собеседник издания, следов насильственной смерти обнаружено не было.