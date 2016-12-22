Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·NewsPink
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,26 57,77 EUR Нал. 68,42 67,80 USD Бирж. 58,01 +0,10 EUR Бирж. 68,14 +0,20 USD ЦБ. 57,81 -0,20 EUR ЦБ. 67,91 -0,54 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4257,67 -134,02 ММВБ 2078,78 +0,15% РТС 1128,89 +0,02% Brent 55,89 -0,32% DJIA 22557,60 +0,68% Nasdaq 6516,72 +0,32% FTSE 7446,54 +0,10%
Климатологи предсказали москвичам теплую зиму
Лента новостей
Нобелевскую премию по физике вручили за исследования гравитационных волн 12:56, Общество Проигрыш в Лас-Вегасе: как массовое убийство стало проблемой для Трампа 12:56, Мнение Машины корейского бренда оказались самыми надежными в Америке 12:48, РБК и KIA Метро Москвы первым в мире позволит пассажирам платить за проезд кольцами 12:48, Общество В СИЗО «Бутырка» подтвердили смерть заключенного 12:44, Общество Имя хоккеиста Малкина неверно выгравировали на Кубке Стэнли 12:42, Общество Технологии, Big Data и творчество стали главными инструментами маркетинга 12:31, Партнерский материал Генпрокурор Украины объявил о конфискации у Курченко ФК «Металлист» 12:30, Бизнес В Кремле прокомментировали вручение новым послом США верительной грамоты 12:29, Политика Климатологи предсказали москвичам теплую зиму 12:20, Общество В Кремле не нашли в истории со степенью Мединского повода для перемен 12:17, Общество Кремль ответил Навальному о «подарке на путинский юбилей» в виде ареста 12:16, Политика Власти Москвы рассказали о расширении списка домов по программе реновации 12:15, Общество Голикова заявила о выявленном Счетной палатой двукратном росте нарушений 12:10, Экономика Банк «Открытие» получил пакет акций Polymetal 12:07, Бизнес Тест-драйв Lada Vesta SW и SW Cross 12:06, Авто Как онлайн и соцсети меняют индустрию красоты 11:56, Партнерский материал Жена Солженицына сообщила о своем пожелании авторам памятника писателя 11:45, Общество Биологический телепорт: как работает «факс» по передаче вирусов на Марс 11:40, Технологии и медиа ТАСС сообщил об эвакуации в двух вузах и школе в Москве 11:39, Общество Мария Шарапова вышла в третий круг на крупном турнире в Пекине 11:39, Спорт Автору видео с убийством Героя России в Дагестане дали 24 года колонии 11:37, Общество В результате аварии на трассе «Колыма» в Якутии погибла школьница 11:32, Общество Глава Минобрнауки заявила о «своем видении истории» у Мединского 11:22, Общество Минздрав передумал наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей 11:13, Общество ВЦИОМ нашел больше всего противников прививок среди людей 35–44 лет 11:00, Общество В Гонконге установлен рекорд цены на китайский фарфор 11:00, Стиль У стрелка из Лас-Вегаса нашли более 40 единиц оружия 10:56, Общество
Климатологи предсказали москвичам теплую зиму
Общество, 12:20
0
Климатологи предсказали москвичам теплую зиму

Заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов сообщил РБК, что предстоящая и последующие зимы в Московском регионе могут стать «теплее и мягче» предыдущих.

«[Это укладывается] в тенденцию изменения климата в последние 30 лет. Из-за глобального потепления зимы в [Московском регионе] становятся теплее», — добавил он.

По словам Семенова, наиболее существенно потепление отражается на декабрьской температуре. «И в меньшей степени статистически теплее становится февраль. В феврале за указанный климатический период температура практически не изменилась», — констатировал ученый.

В целом по России температурный фон с октября по март ожидается около и выше средних многолетних значений, рассказал РБК глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, выводы сделаны, учитывая прогноз на «отопительный период».

«В центре европейской России с октября по февраль температурный фон ожидается около многолетних значений. А в марте температура (с вероятностью — 60–63%) ожидается выше нормы», — сообщил Вильфанд.

Первые заморозки пришли в московскую область в ночь на 23 сентября. Тогда температура воздуха падала до минус 0,5 градуса.

Теги: Москва , зима , Погода
Главное
Кремль ответил Навальному о «подарке на путинский юбилей» в виде ареста Политика
Материалы по теме
Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в выходные Общество
Синоптики зафиксировали первые заморозки в Подмосковье Общество
Синоптики спрогнозировали «полное погружение в осень» в Москве Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку