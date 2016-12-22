Климатологи предсказали москвичам теплую зиму

Заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов сообщил РБК, что предстоящая и последующие зимы в Московском регионе могут стать «теплее и мягче» предыдущих.

«[Это укладывается] в тенденцию изменения климата в последние 30 лет. Из-за глобального потепления зимы в [Московском регионе] становятся теплее», — добавил он.

По словам Семенова, наиболее существенно потепление отражается на декабрьской температуре. «И в меньшей степени статистически теплее становится февраль. В феврале за указанный климатический период температура практически не изменилась», — констатировал ученый.

В целом по России температурный фон с октября по март ожидается около и выше средних многолетних значений, рассказал РБК глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, выводы сделаны, учитывая прогноз на «отопительный период».

«В центре европейской России с октября по февраль температурный фон ожидается около многолетних значений. А в марте температура (с вероятностью — 60–63%) ожидается выше нормы», — сообщил Вильфанд.

Первые заморозки пришли в московскую область в ночь на 23 сентября. Тогда температура воздуха падала до минус 0,5 градуса.