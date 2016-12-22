Банк «Открытие» получил пакет акций Polymetal
Бизнес, 12:07
0
Банк «Открытие» получил пакет акций Polymetal
Банк «ФК Открытие» стал акционером российской золотодобывающей компании Polymetal. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Согласно заявлению компании, «Открытие» получило 7,56% акций. Право голоса по акциям Polymetal, которые принадлежат банку, получит временная администрация, введенная в кредитной организации в конце августа.
Компания Polymetal ведет добычу и геологоразведку в четырех регионах России — в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае и на Чукотке, а также в Казахстане и Армении. Крупнейшими акционерами компании являются группа «ИСТ» Александра Несиса (27,13%) и PPF Group Петра Келлнера (около 13%).