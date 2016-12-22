В результате аварии на трассе «Колыма» в Якутии погибла школьница

При аварии на федеральной трассе «Колыма» в Якутии погибла девятилетняя школьница. Еще шесть человек, включая двоих детей, доставлены в больницу, передает агентство YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Саха (Якутия).

Авария произошла в 21:40 по местному времени. Водитель ехал из села Томтор Оймяконского района в сторону Якутска и, не справившись с управлением, съехал в водоем. По предварительной информации, водитель разместил объявление о поездке по маршруту Томтор — Якутск в мессенджере WhatsApp. В итоге ему удалось набрать семь пассажиров.

Агентство уточняет, что у водителя не было разрешения на перевозку пассажиров. Также при перевозке он несколько раз нарушил правила безопасности: он разместил в салоне дополнительные сиденья, а пассажиры автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности. Помимо этого шины автомобиля были установлены с разными рисунками протектора.

В отношении водителя были составлены несколько административных протоколов. В частности, нарушение правил перевозки детей, нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения.