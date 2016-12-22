Жена Солженицына сообщила о своем пожелании авторам памятника писателя

Вдова писателя Александра Солженицына Наталья высказала свои пожелания к авторам его памятника, попросив изобразить писателя в полный рост. Об этом сообщает ТАСС.

«Единственное, что я бы хотела, чтобы фигура Солженицына была стоя, а не сидя. Ведь, он даже писал стоя», — пояснила Солженицына.

Ранее Минкультуры объявило конкурс на лучший проект памятника писателю Александру Солженицыну. Конкурс приурочен к 100-летию со дня рождения писателя. «Принять участие в конкурсе смогут скульпторы, архитекторы, дизайнеры, художники и промышленные дизайнеры — как самостоятельные авторы, так и в составе творческих коллективов», — сказано в сообщении.

Победитель конкурса на лучшее архитектурное решение получит 250 тыс. руб. и право на реализацию проекта. Автор, занявший второе место, получит 200 тыс. руб., третье место — 150 тыс. руб. Подача заявок продлится до 27 ноября, итоги конкурса будут подведены 7 декабря.

Власти Москвы утвердили установку памятника Солженицыну в районе Таганки 13 сентября. Как сообщал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, финансировать установку будет Русский благотворительный фонд А.Солженицына.