В Москве возбудили дело против замглавы отдела УВД из-за подкупа
Общество, 10:49
0
В Москве возбудили дело против замглавы отдела УВД из-за подкупа
В Москве возбуждено уголовное дело против замглавы отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УВД по юго-западному округу Бояренкова А.П. Об этом РБК сообщили источники в МВД России и в ГУ МВД по Москве.
По данным собеседников издания, возбуждено дело по ст. 204 УК РФ по факту посредничества в коммерческом подкупе в особо крупном размере для «решения вопроса в арбитражном суде».