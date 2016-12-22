Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 13,15 млрд руб.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об увеличении уставного капитала РЖД на 13,15 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов. Об этом говорится в распоряжении, размещенном на сайте правительства.

Документы были подготовлены Министерством транспортам. Так, 3,74 млрд руб. пойдут на комплексную реконструкцию участка им. Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом железнодорожного узла.

Еще 9,41 млрд руб. потратят на строительство дополнительных остановочных пунктов Московской железной дороги и интеграцию Савеловского направления Московской железной дороги и Московского центрального кольца. Выделяемые средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Ранее 12 апреля правительство также выделило РЖД 29,78 млрд руб. на инфраструктурные проекты. В частности, речь шла о 9,91 млрд для строительства железной дороги Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск в обход Украины. Еще 8,83 млрд ушли на реконструкцию участка им. Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.

Также 0,09 млрд руб. были потрачены на постройку высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Кроме того, 10,95 млрд руб. были выделены для развития инфраструктуры в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».