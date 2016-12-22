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Советник главы МВД Украины сообщил о конфликте Порошенко и Авакова
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Советник главы МВД Украины сообщил о конфликте Порошенко и Авакова
Политика, 06:19
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Советник главы МВД Украины сообщил о конфликте Порошенко и Авакова

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым существует давний конфликт

В эфире телеканала ICTV ведущий спросил Геращенко, есть ли конфликт между президентом Украины и министром внутренних дел. Депутат ответил, что этот конфликт начался с первого дня пребывания Порошенко на посту главы государства.

Геращенко объяснил, что разница во взглядах Порошенко и Авакова объясняется разными подходами к обеспечению безопасности. «Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а «Народный фронт», я лично и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент».

Советник главы МВД напомнил, что полный контроль над силовыми структурами был у предыдущего президента Украины Виктора Януковича. «На сегодня президент отвечает за Службу безопасности Украины, предлагает генерального прокурора Украины. А Арсен Аваков является балансом власти в стране», — добавил Геращенко.
Теги: Петр Порошенко , Арсен Аваков , Антон Геращенко
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