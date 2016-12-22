В Эквадоре суд выдал ордер на арест вице-президента

В Facebook сообщили о 10 млн. просмотрах «российской рекламы» в США

В МИД пообещали дать ответ на принятие «закона Магнитского» в Канаде

СМИ узнали о жалобе производителей сидра на высокие акцизы

В Берлине обезвредили авиабомбу времен войны

Минобороны сообщило о завершении учений РВСН с участием комплексов «Ярс»

Военные сообщили о проблемах с модернизацией российского флота

МИД спрогнозировал эскалацию конфликта после ухода войск из Приднестровья

ООН сообщил о 2 млн беженцах в 2017 году

В США начали проверку против главы МВД из-за полетов на частных самолетах

«Коммерсантъ» сообщил о планах «Матч-ТВ» принимать ставки в начале 2018г.

В посольстве России в США приспустили флаг в память о жертвах Лас-Вегаса

Россия оказалась третьим по величине инвестором в экономику Украины

СМИ сообщили о падении доходов ИГ от продажи нефти на 90%

В Москве возбудили дело после нападения на водителя машины скорой помощи

Отец убийцы из Лас-Вегаса оказался «опасным психопатом»

МИД поблагодарил ЦРУ «за поддержку и продвижение русского языка»

В Сербию прибыли два подаренных Россией истребителя МиГ-29

Банки запустят систему мгновенных переводов для физлиц в 2018 году

Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды в $600 млн.

Дума в обязательном порядке рассмотрит сокращение новогодних каникул

Еврокомиссия назвала незаконным референдум в Каталонии

В США умер рок-музыкант Том Петти

Битва за референдум: почему независимость Барселоны приведет к кризису

Тимошенко оштрафовали за незаконное пересечение границы Украины

Власти потратили $2,8 млрд из ФНБ на покрытие дефицита Пенсионного фонда

Правительство представило новую формулу страховых взносов для ИП

Суд назначил главе штаба Навального 20 суток ареста

«Одинокий волк» или «воин халифата»: кто стоит за стрельбой в Лас-Вегасе

Курс криптовалюты вырос на 695% после заявления о несостоявшейся сделке