В Эквадоре суд выдал ордер на арест вице-президента
Политика, 05:30
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В Эквадоре суд выдал ордер на арест вице-президента
Национальный суд Эквадора выдал ордер на арест вице-президента страны Хорхе Гласа по подозрению в коррупции. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Эквадора.
Судья Мигель Хурадо также выдал ордер на арест дяди вице-президента Рикардо Риверы. Гласа подозревают в получении взяток от строительной компании Oderbrecht.
У прокуратуры имеются доказательства вины Гласа, в частности, аудиозапись, на которой слышно, как вице-президент и эквадорский чиновник обсуждают детали получения взятки. По данным Reuters, президент Эквадора Ленин Морено лишил Гласа полномочий в августе 2017 года.Сам вице-президент считает себя невиновным, заявив, что не существует никаких доказательств его причастности к получению взяток. «Не волнуйтесь, вам не нужно искать меня, я не убегу. Невиновные никогда не убегали», — писал Хорхе в своем Twitter. Он заявил, что обратится в национальные и международные правозащитные организации и докажет свою невиновность.