СМИ узнали о жалобе производителей сидра на высокие акцизы

Общественная организация «Опора России» направила 26 сентября письмо министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с жалобой от производителей сидра на резкое повышение ставки акциза на их продукцию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой есть копия письма.

«Производители сидра и пуаре терпят убытки, накапливается дебиторская задолженность по уплате акцизов и других обязательных платежей в бюджеты различного уровня, задерживаются выплаты заработной платы сотрудникам», — говорится в письме.

В нем указывается, что нехватка оборотных средств вынуждает производителей сидра отказываться от инвестиций в развитие сырьевой базы и замораживает проекты по созданию новых садов.

Владелец компании «Сидры Щедрина» сообщил, что в 2016 году в России потребление сидра составила 6,1 млн дал. В 2017 году акциз на сидр, пуаре и медовуху вырос с 9 до 21 руб. за литр. Из-за этого компания подняла цены на продукцию на 15%.

«Не все наши клиенты сразу же приняли новые цены, переговоры с ними продолжались около четырех месяцев, что привело к большим разрывам по cash-flow», — пожаловался Щедрин.

Рост акциза также привел к увеличению объемов поставок сидра из Белоруссии, где ставка на сидр составляет 3 руб. за литр. «Пользуясь низкой ставкой акциза и отсутствием ограничений для перемещения товаров внутри Таможенного союза, белорусские поставщики сидра и пуаре откровенно демпингуют на рынке», — указывается в письме организации в Минфин (будет отправлено на этой неделе).

По словам гендиректора фирмы «Яблочный спас» Олега Горелого, белорусы могут ввозить под видом собственной продукции сидр из Украины и Польши. В «Опоре России» считают, что решением проблемы может быть включение сидра и пуаре в перечень сельхозпродукции. Это позволит компенсировать убытки производителей.

Соответствующее распоряжение правительства было утверждено еще в январе 2017 года, поэтому организация просит Ткачева ускорить этот процесс. В мае президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность отнесения медовухи к сельхозпродукции и понизить ставку акциза.