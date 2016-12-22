В Берлине обезвредили авиабомбу времен войны

Авиабомбу времен Второй мировой войны обезвредили в районе Шенеберг в Берлине. Об этом сообщает берлинская полиция в своем Twitter.

По данным полиции, вес бомбы составляет 250 кг. Саперы оцепили район в радиусе 500 м и обезвредили снаряд. По данным газеты Kleine Zeitung, свои дома были вынуждены покинуть около 10 тыс. берлинцев.

Ранее 3 сентября во Франкфурте-на-Майне прошла самая массовая в Германии эвакуация из-за найденной бомбы времен войны весом 1,8 т. Свои дома покинули около 60 тыс. горожан. В случае взрыва бомба могла бы уничтожить весь центральный район города.

В мае в Ганновере эвакуировали более 50 тыс. человек из-за пяти бомб времен Второй мировой войны.