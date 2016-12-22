Минобороны сообщило о завершении учений РВСН с участием комплексов «Ярс»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили учение с Новосибирским ракетным соединением, в котором принимали участие более 4 тыс. военных и около 400 единиц техники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Полки ракетных комплексов «Ярс» проводили боевое патрулирование как днем, так и ночью. «В ходе учения отрабатывался обширный перечень задач, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, военные также отрабатывали выполнение боевых задач в условиях радиоэлектронного подавления. Впервые во время учений использовали около десяти образцов перспективной спецтехники, в том числе для подразделений инженеров, охраны и обороны, а также радиационной, химической и биологической защиты.

В учениях также были задействованы истребители МиГ-31 и самолеты Ан-30, а также боевые вертолеты и беспилотники. «На качественно новом уровне отрабатывались вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения», — подчеркнули в Минобороны.