МИД спрогнозировал эскалацию конфликта после ухода войск из Приднестровья

МИД России не согласился с требованием властей Молдавии о выводе военнослужащих России из Приднестровья. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил замглавы МИД России Григорий Карасин.

«В России и многих других ответственных государствах-членах ООН к этой инициативе относятся с большой долей скептицизма, усматривая в ней угрозу возникновения нового источника открытой напряженности в юго-восточной части Европы», — заявил Карасин. По его словам, решение конфликта вокруг Приднестровья зависит не от «революционных» предложений с высокой трибуны ООН, за которой явно проглядывают чужие интересы и устремления», а в работе Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

«Этот международно признанный механизм — та площадка, в рамках которой предстоит найти формулу жизнеспособного урегулирования», — считает Карасин. Он отметил, что часть военных России формально не являются миротворцами, однако выполняют «не менее важную задачу» по охране складов с боеприпасами в населенном пункте Колбасна.