В Москве возбудили дело после нападения на водителя машины скорой помощи

Сотрудники столичных правоохранительных органов возбудили уголовное дело после нападения на водителя машины скорой помощи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Москве.

Сообщение об избиении водителя машины скорой помощи на улице Белозерская поступило в полицию 30 сентября 2017 года в 18:50 мск. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в салон автомобиля скорой помощи проникли трое неизвестных, избили водителя и разбросали служебную документацию.

В ходе проверки выяснилось, что одним из нападавших был сотрудник ОМВД «Хорошево-Мневники». Если будет доказана его вина, то полицейского уволят из органов, а его руководство привлекут «к строгой дисциплинарной ответственности». По факту избиения правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 116 УК России (Побои).

В начале сентября в Москве неизвестные напали на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел возле городской больницы на Ленинском проспекте. Неизвестный ударил фельдшера ножом и скрылся с места происшествия. По факту нападения Следственный комитет России начал проверку.