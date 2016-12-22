В Сербию прибыли два подаренных Россией истребителя МиГ-29

Два подаренных Россией истребителя МиГ-29 прибыли в Сербию. Об этом сообщает сербская газета Blic.

По данным издания, российский транспортный самолет Ан-124 доставил истребители в разобранном виде днем 2 октября на военный аэропорт Батайница под Белградом. Там Ан-124 встречали министр труда и социальной защиты Сербии Александр Вулин, глава сербского Генштаба Любиша Дикович и глава ВВС и ПВО Сербии Ранко Живак.

«Мы с гордостью можем сказать, что впервые с 1987 года наша авиация приобретает новое оборудование. Очень приятно, что нам удается сделать нашу армию более сильной, более организованной и более современной», — заявил Вулин.

Дикович также отметил, что «это великий день для нашей армии и ВВС». Живак добавил, что российские истребители станут «значительным вкладом в обороноспособность и защиту Сербии». К 6 октября планируется передать Сербии еще четыре истребителя МиГ-29.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что республике необходимо российское вооружение, чтобы обеспечивать безопасность страны. «Сегодня у нас есть три или четыре самолета МиГ-29, а в ближнем бою лучше самолета нет. Когда мы еще укомплектуем армию радарами и ПВО, граждане будут ощущать себя в безопасности», — говорил президент.

В декабре Вучич, бывший тогда премьер-министром Сербии, сообщал о переговорах с главой Минобороны России Сергеем Шойгу о передаче шести истребителей МиГ-29 и российских танков. Вучич отмечал, что сделка состоится не по принципу купли-продажи. Сербия намеревалась модернизировать истребители, на что уйдет €180–230 млн. Рыночная цена МиГ-29 составляет €600 млн. По словам бывшего премьер-министра, Россия также подарила Сербии 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.