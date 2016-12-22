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В БелГУ прокомментировали решение совета ВАК по диссертации Мединского
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В БелГУ прокомментировали решение совета ВАК по диссертации Мединского
Общество, 21:04
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В БелГУ прокомментировали решение совета ВАК по диссертации Мединского

Председатель диссертационного совета Белгородского государственного университета (БелГУ) Николай Болгов прокомментировал решение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который рекомендовал лишить ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Диссовет БелГУ в июле отказался лишать Мединского степени. Тогда в поддержку этого решения проголосовали 19 из 22 членов совета.

По словам Болгова, они в июле 2017 года «получили поручение, рассмотрели, что было поручено, и приняли решение». «Профессиональное сообщество руководствуется профессиональными мотивами. Мне трудно комментировать сегодняшнее решение, ведь я не знаю кухню экспертного совета ВАК. Но нас больше это никак не касается и предпринимать ничего не будем, так как мы свою работу выполнили. И мне трудно сказать, почему сегодня так вышло», — заявил он РБК.

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О том, что ВАК решил лишить Мединского степени доктора наук, стало известно в понедельник, 2 октября. Об этом сообщал активист «Диссернета» Иван Бабицкий, который еще в 2016 году подал заявление о лишении министра степени. Он называл абсурдной диссертацию министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII века».

Бабицкий также рассказал, что Мединский на совете не присутствовал. Вместо министра в ВАК пришли заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов и член Общественного совета Министерства культуры Феликс Черняховский.

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За решение о присуждении или лишении ученой степени отвечают три инстанции: диссертационный совет вуза, профильный экспертный совет ВАК и президиум ВАК. Заключение президиума должно будет утвердить Министерство образования и науки.

Теги: Владимир Мединский , ВАК , диссертация , БелГУ
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