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ФБР не увидело связи между ИГ и стрелком из Лас-Вегаса
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ФБР не увидело связи между ИГ и стрелком из Лас-Вегаса
Стрельба в Лас-Вегасе, 19:48
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ФБР не увидело связи между ИГ и стрелком из Лас-Вегаса

В ФБР не увидели связи между Стивеном Пэддоком, устроившим стрельбу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе, и международной террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Ранее группировка взяла на себя ответственность за произошедшее в Лас-Вегасе. В ИГ заявили, что Пэддок принял ислам за несколько месяцев до произошедшего, и назвали его «воином ИГ». При этом доказательств обращения Пэддока в ислам не приводится.

Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay вечером 1 октября. Когда стрелка удалось обнаружить, спецназ взломал дверь его номера. К этому моменту он был уже мертв. При Пэддоке обнаружили 10 единиц огнестрельного оружия.

Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж Еще 6 фото
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По последним данным, жертвами стрельбы стали 58 человек, пострадали 515. Свои соболезнования жертвам погибших принес президент США Дональд Трамп. Он посетит Лас-Вегас в среду, 4 октября.

Теги: ИГ , стрельба , ФБР , Лас-Вегас
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Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек Общество
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