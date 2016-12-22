ФБР не увидело связи между ИГ и стрелком из Лас-Вегаса

В ФБР не увидели связи между Стивеном Пэддоком, устроившим стрельбу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе, и международной террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Ранее группировка взяла на себя ответственность за произошедшее в Лас-Вегасе. В ИГ заявили, что Пэддок принял ислам за несколько месяцев до произошедшего, и назвали его «воином ИГ». При этом доказательств обращения Пэддока в ислам не приводится.

Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay вечером 1 октября. Когда стрелка удалось обнаружить, спецназ взломал дверь его номера. К этому моменту он был уже мертв. При Пэддоке обнаружили 10 единиц огнестрельного оружия.

По последним данным, жертвами стрельбы стали 58 человек, пострадали 515. Свои соболезнования жертвам погибших принес президент США Дональд Трамп. Он посетит Лас-Вегас в среду, 4 октября.