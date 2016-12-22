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Telia выставила на продажу часть своих акций «МегаФона»
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Telia выставила на продажу часть своих акций «МегаФона»
Технологии и медиа, 20:22
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Telia выставила на продажу часть своих акций «МегаФона»

Шведская компания Telia Company, которой принадлежит 25,2% российской телекоммуникационной компании «МегаФон», начала продажу принадлежащих ей акций. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Telia, ее «дочка», Sonera Holding B.V., начала сбор заявок от институциональных инвесторов на покупку примерно 35 млн акций «МегаФона», соответствующих 5,65-процентной доле в компании. Таким образом, если все предложенные акции будут проданы, доля Telia в операторе может снизиться до 19,5%.

Основным акционером «МегаФона» является USM Group Алишера Усманова, которой принадлежит 56,32% оператора.

Цену выставленных на продажу акций и их точное количество Telia определит чуть позже. Исходя из текущей капитализации «МегаФона» на Лондонской фондовой бирже в $6,95 млрд, рыночная стоимость его 5,65% акций составляет $390 млн.

Организаторами продажи выступают Merrill Lynch, Citi и Morgan Stanley. Сделка должна завершиться 5 октября 2017 года.

Предложение о продаже части пакета акций Telia в «МегаФоне» связано со стратегией компании, согласно которой она намерена сосредоточиться на рынке Скандинавии и Прибалтики, отмечается в сообщении Telia. В сентябре 2015 года Telia объявила, что готова продать активы в Евразии. Речь шла о «дочках» компании в Непале, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, Молдавии и Таджикистане. В заявлении не указывался пакет Telia в «МегаФоне». Однако в июне агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что Telia рассматривает возможность снижения доли в российском операторе. По информации агентства, Telia обсуждала с институциональными инвесторами возможность продажи акций примерно на $500 млн, что соответствовало 7,8% акций «МегаФона» на тот момент.

Из евразийских активов Telia пока продала лишь компанию в Непале. Кроме того, в мае этого года компания продала на рынке 7% акций турецкого оператора Turkcell, который также изначально не значился в списке активов, из которых компания намерена выйти. Косвенная и прямая доля Telia в Turkcell снизилась до 31%.

Теги: USM Holdings , "МегаФон" , Telia
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