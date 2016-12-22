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Представитель Мединского прокомментировал решение экспертного совета ВАК
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Представитель Мединского прокомментировал решение экспертного совета ВАК
Общество, 18:40
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Представитель Мединского прокомментировал решение экспертного совета ВАК

Рекомендация экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) о лишении министра культуры Владимира Мединского научной степени доктора наук является «техническим решением». Об этом РБК рассказала пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева.

Она отметила, что ранее было «положительное заключение двух диссертационных советов — МГУ и БелГУ». Казначеева подчеркнула, что в БелГУ «подавляющим большинством» было решено, что работа «соответствует научной степени». «Так что во всем разберется президиум ВАК», — заключила пресс-секретарь Мединского.

Настоящий историк: как БелГУ признал научной диссертацию Мединского
Общество

Ранее сообщалось, что экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора наук. Об этом РБК сообщил активист сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По его словам, за решение о лишении Мединского принято «подавляющим числом голосов».

Решение о лишении научной степени принимается в три этапа: в диссовете вуза, в экспертном совете ВАК и наконец в президиуме ВАК. Диссертационный совет Белгородского государственного университета (БелГУ) в начале июля отказался лишать Мединского степени доктора исторических наук.

Ученая степень влияния: громкие скандалы с диссертациями Еще 6 фото
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Теги: Владимир Мединский , «Диссернет» , экспертный совет ВАК
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