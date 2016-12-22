СКР возбудил дело по факту нападения на пограничников в Курской области

Управление Следственного комитета России (СКР) по Курской области начало уголовное дело по факту нападения на пограничников. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.
О нападении на пограничников на российско-украинской границе стало известно 1 октября. Инцидент произошел в районе поселка Теткино Глушковского района Курской области 30 сентября. Пограничники попытались проверить документы у нарушителей границы, пересекших ее вне пункта пропуска. В ответ на это нарушители открыли стрельбу по пограничникам. В результате перестрелки один из сотрудников погранслужбы был убит. Один из нарушителей границы устроил самоподрыв, второй был задержан пограничниками.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении задержанного. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 222 и 222.1 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору).