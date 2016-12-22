Посольство не получало данных о пострадавших в Лас-Вегасе россиянах

У российских дипломатов нет сведений о том, что при стрельбе в Лас-Вегасе погибли россияне, посольство в США направило соответствующий запрос в Госдеп. Об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства в Facebook.
В посольстве отметили, что штат Невада входил в консульский округ генерального консульства в Сан-Франциско, которое закрыто американской стороной со 2 сентября. Это затрудняет «взаимодействие на месте» с властями США.
«Выражаем соболезнование родственникам и близким погибших в Лас-Вегасе и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили в посольстве.
64-летний Стивен Пэддок открыл в ночь на 2 октября стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, в результате чего погибли более 50 человек, более 400 госпитализированы.
Шериф Джозеф Ломбардо заявил, что в номере гостиницы, откуда вел огонь стрелок, власти обнаружили не менее десяти единиц стрелкового оружия.Свои соболезнования родственникам жертв выразил президент США Дональд Трамп.