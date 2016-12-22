Шериф сообщил о самоубийстве стрелка в Лас-Вегасе до прибытия полицейских
Стрельба в Лас-Вегасе, 16:24
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Шериф сообщил о самоубийстве стрелка в Лас-Вегасе до прибытия полицейских
Шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил, что устроивший стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки Стивен Пэддок покончил с собой до прибытия полиции, передает Reuters.
По словам Ломбардо, полиция обнаружила в номере стрелка десять единиц огнестрельного оружия.
Согласно версии полиции, 1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля из окна своего номера в отеле Mandalay Bay. В результате погибли по меньшей мере 50 человек, еще 406 пострадали.
Полиция считает, что Пэддок не был связан с экстремистскими группировками.
Президент США Дональд Трамп ранее принес свои соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе.