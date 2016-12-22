Медведев заявил о создании четырех территорий опережающего развития

В России будут созданы четыре территории опережающего развития (ТОР), заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Его слова приводятся на сайте кабмина.

ТОР будут созданы в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях. «Мы рассчитываем, что за счет создания таких территорий за 10 лет в эти регионы удастся привлечь в общей сложности более 20 млрд руб.», — сказал Медведев, отметив, что региональные власти уже подписали более 30 инвестиционных соглашений.

Премьер-министр сказал, что в Мордовии в ТОР «Рузаевка» будут делать мебель и пластмассовые изделия, также там появятся предприятия по ремонту тепловозов, выпуску продукции для ремонта локомотивов.

В Ярославской области создадут ТОР «Тутаев», где начнут собирать дизель-генераторы большой мощности. Кроме того, там создадут швейные фабрики и ряд других предприятий.

В Удмуртии в рамках ТОР «Сарапул» планируется построить тепличный комплекс и организовать производства различных товаров — начиная от обуви, заканчивая оборудованием для лифтов.

Диверсифицировать экономику Петровска в Саратовской области планируется за счет строительства новых заводов по выпуску автозапчастей и производству сжиженного природного газа. Также там будут делать сыры, откроется тепличный комплекс.

«Это позволит в ближайшие годы создать в четырех регионах почти 6 тыс. постоянных рабочих мест, снизить зависимость этих территорий от градообразующих предприятий и в целом улучшить там условия для жизни», — резюмировал Медведев.

В мае правительство одобрило критерии создания в моногородах территорий «опережающего социально-экономического развития». Согласно документу, их планируется организовывать на базе моногородов, в которых «имеются риски ухудшения социально-экономического положения», а также в муниципальных образованиях со стабильной социально-экономической ситуацией.



