Число раненых при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек

Полиция Лас-Вегаса объявила, что общее число людей, доставленных в больницы после обстрела гостей фестиваля кантри-музыки, достигло 406 человек. Ранее сообщалось, что ранено свыше двухсот человек.
Общее число погибших оценивается, по последним данным, в 50 человек. Таким образом, трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством с применением огнестрельного оружия.
Убийцей оказался житель невадского городка Мескит, 64-летний Стивен Пэддок, не имевший, по данным полиции, связей с экстремистскими группировкам.
Вечером 1 октября Пэддок открыл огонь по толпе из окна своего номера в гостинице Mandalay Bay. В сообщении полиции говорится, что когда стрелка удалось обнаружить, спецназ взломал дверь его номера, но к моменту появления спецназовцев Пэддок был уже мертв.