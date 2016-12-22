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Заключенного нашли мертвым в СИЗО «Бутырка»
Общество, 16:15
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Заключенного нашли мертвым в СИЗО «Бутырка»

В Москве на территории СИЗО №2 «Бутырка» был найден мертвым заключенный, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело мужчины 1990 года рождения было обнаружено в четверг, 28 сентября, в помещении психиатрического корпуса следственного изолятора на улице Новослободской. Как рассказал источник, следов насильственной смерти обнаружено не было. «По предварительным данным, мужчина скончался в результате острой сердечной недостаточности», — пояснили агентству.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют причину смерти заключенного.

Теги: «Бутырка» , заключенный
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