Скрывшего службу в армии США полицейского осудили на два года колонии

Суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего оперуполномоченного уголовного розыска Сергея Кулакова, сокрывшего гражданство США и службу в американской армии, к двум годам колонии за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как выяснило следствие, Кулаков был сотрудником петербургской полиции до 2005 года, а затем уволился. В 2009 году он вновь устроился на работу в правоохранительные органы. О его деятельности с 2005 по 2009 год ничего не было известно. Как писала в 2016 году, «Фонтанка», в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере был допрошен основной подозреваемый. Оказалось, что он был внедрен Кулаковым в коммерческую организацию без оповещения об этом руководства. В отношении Кулакова началась проверка по факту превышения должностных полномочий.
В результате служебной проверки, проведенной в 2016 году, выяснилось, что в этот период он получил американское гражданство и прошел службу в армии США. Он принимал участие в боевых действиях в составе элитного разведывательного подразделения армии США в чине капрала — в 519-м батальоне военной разведки. Сам Кулаков пребывание в США и службу в армии иностранного государства отвергал.
После окончания проверки в отношении Кулакова было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ст. 330.2 УК РФ).Суд над Кулаковым начался 5 сентября.
Суд Санкт-Петербурга признал его виновным и приговорил к двум годам колонии общего режима. Кулаков был взят под стражу в зале суда. Кроме того, Кулаков обязан выплатить штраф в размере 10 тыс. руб за «неисполнение подачи уведомления о наличии гражданства другого государства».