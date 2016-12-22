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Киев обвинил лидера Комитета спасения Украины в поджоге синагоги

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Почти половина молодых россиян не слышала о сталинских репрессиях

Власти Каталонии назвали сроки решения о провозглашении независимости

Курс евро на 3 октября

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Курс доллара на 3 октября

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В Забайкалье 36 человек стали фигурантами дела о краже скота

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