В Забайкалье 36 человек стали фигурантами дела о краже скота

Следователи завели уголовное дело против 36 жителей Забайкальского края, включая четырех бывших полицейских, которые воровали скот. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Подозреваемых обвиняют по ч. 2 и 3 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе).
Следователи считают, что члены преступного сообщества с 2009 по 2013 год похищали и забивали домашний скот, после чего продавали мясо. Всего, по данным следствия, было похищено 630 голов домашнего скота на сумму 15 млн руб.
В СК отметили, что расследование преступлений было осложнено тем, что они совершались под руководством оперативных сотрудников МВД России.
До этого следствие возбудило 14 уголовных дел против 24 участников этого же сообщества. Всех их осудили и приговорили к различным срокам лишения свободы.
В апреле 2013 года управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю сообщало о задержании десяти подозреваемых в кражах скота. Среди них были пять полицейских. Задержанных подозревали в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Во время совершения преступлений подозреваемые пользовались полицейскими автомобилями, а также огнестрельным оружием.