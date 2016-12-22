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Суд признал законным лишение гражданства автора плана по аренде Крыма
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Суд признал законным лишение гражданства автора плана по аренде Крыма
Украинский кризис, 14:01
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Суд признал законным лишение гражданства автора плана по аренде Крыма

Верховный административный суд Украины признал законным лишение гражданства экс-депутата Верховной рады Андрея Артеменко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на агентство «Украинськи Новини».

Артеменко подал иск к подписавшему указ о лишении его гражданства Петру Порошенко в мае. Экс-депутат попросил суд признать указ незаконным. Однако после рассмотрения иска суд отказался удовлетворить это требование. «В удовлетворении административного иска отказать», — заявил председательствующий в коллегии судья Игорь Олендер.

Порошенко лишил Артеменко гражданства Украины 30 апреля.

В феврале стало известно, что Артеменко разработал план по снятию санкций с России и нормализации отношений Москвы и Киева. Свой план он обсуждал с советником Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном, который через неделю покинул свой пост. По идее Артеменко, на Украине должен был быть проведен референдум о передаче полуострова в аренду России на срок до 50 лет. При этом Москва должна была отказаться от вмешательства в конфликт в Донбассе, а граница региона с Россией — передана под контроль украинских властей. После этого предлагалось снять санкции с России. «Главная идея — ситуация должна быть разрешена путем компромисса», — прокомментировал свой план Андрей Артеменко.

Информация о предложении Артеменко вызвала резко негативную реакцию властей Украины. 21 февраля против него было возбуждено уголовное дело о госизмене. В тот же день он был исключен из фракции Радикальной партии Олега Ляшко, а в мае Верховная рада лишила его мандата. 30 апреля Артеменко был лишен гражданства указом Порошенко под предлогом наличия у него паспорта Канады. При этом сам Артеменко заявлял, что от канадского гражданства он добровольно отказался за несколько лет до этого. По данным следователей, как сообщает агентство «Украинськи Новини», срок действия канадского паспорта Артеменко официально истек 18 июня 2017 года.

Теги: суд , Украина , Андрей Артеменко
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